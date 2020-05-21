Многие здания Кишинева ждет реабилитация

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Замороженный на долгое время проект «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных зданий и жилых домов в муниципии Кишинев» был улучшен и сегодня запущен.

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что, согласно проекту, на первом этапе будут реабилитированы 23 общественных здания, 6 детских садов, 16 лицеев/школ и 3 больницы.

– Почему нам необходим этот проект? Энергетический аудит показал, что 23 государственных учреждения находятся в катастрофическом техническом состоянии. Это провоцирует ежегодные потери в миллионы леев, – заметил градоначальник.

Уже объявлен тендер для отбора компании для проектирования. Он завершится через месяц. Сегодня в мунсовете были созданы комиссии по надзору за проектом и по оценке предложений и отбору победителей. Их членами стали представители исполнительной власти и советники МСК.

– Я рад, что в примарии Кишинева шаг за шагом осуществляются хорошие дела, а политика отодвигается в сторону. За вышеупомянутый проект проголосовали 42 советника от всех фракций. Вместе мы сможем достичь многого, – подытожил Ион Чебан.

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