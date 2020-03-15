Многие торговые центры Кишинева приостановили деятельность (ФОТО)

Многие торговые центры Кишинева приостановили деятельность (ФОТО)

Многие торговые центры Кишинева временно приостановили свою деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса. 

В частности, в крупнейшем торговом центре столицы Shopping MallDova сегодня работают только филиалы банков, аптека и супермаркет на первом этаже. Остальные бутики закрыты.

С сегодняшнего дня и до 31 марта не будет работать торговый центр ZityMall. Пользователи соцсетей сообщают также о том, что закрыты Baby Hall, Grand Hall, Unic, Sun City, Gemeni.

Стоит отметить, что продуктовые супермаркеты и аптеки работают в обычном режиме.

 

 

 

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