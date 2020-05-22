Многие столичные экономические агенты будут освобождены от уплаты налогов

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Соответствующее решение принял накануне Муниципальный совет Кишинева.

Так, послабление получат те из них, кто не имел возможности работать во время действия режима чрезвычайного положения, а также те, которые юридически могли работать, но де-факто не имели возможности зарабатывать. В то же время, для магазинов, чья площадь превышает 200 м², и которые работали в период карантина, местный налог, напротив, был повышен на 20%, так как их доходы за это время значительно выросли, в том числе за счет повышения цен.

Стоит отметить, что столичные власти уже начали подготовку к снятию ограничений, которое с большой долей вероятности произойдет 1 июня. Так, в ближайшее время в примарии Кишинева планируется проведение внутренних заседаний для определения мер по всесторонней подготовке к открытию территорий рынков.

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