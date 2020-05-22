Многие столичные экономические агенты будут освобождены от уплаты налогов

Многие столичные экономические агенты будут освобождены от уплаты налогов

Соответствующее решение принял накануне Муниципальный совет Кишинева.

Так, послабление получат те из них, кто не имел возможности работать во время действия режима чрезвычайного положения, а также те, которые юридически могли работать, но де-факто не имели возможности зарабатывать. В то же время, для магазинов, чья площадь превышает 200 м², и которые работали в период карантина, местный налог, напротив, был повышен на 20%, так как их доходы за это время значительно выросли, в том числе за счет повышения цен.

Стоит отметить, что столичные власти уже начали подготовку к снятию ограничений, которое с большой долей вероятности произойдет 1 июня. Так, в ближайшее время в примарии Кишинева планируется проведение внутренних заседаний для определения мер по всесторонней подготовке к открытию территорий рынков.

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