Многие пункты пропуска по-прежнему не возобновили деятельность

Причиной закрытия некоторых КПП стали последствия обильных снегопадов.

Так, на данный момент не могут продолжить работу КПП: «Чадыр-Лунга – Малоярославец», «Чадыр-Лунга – Новые Траяны», «Бессарабка – Серпневое» и «Джурджулешты – Рени».

Кроме того, временно приостановил деятельность пункт пропуска «Паланка – Маяки-Удобное» в связи с техническими неполадками в программе Государственной пограничной службы Украины. В связи с этим путешественникам рекомендуют воспользоваться КПП «Тудора – Старокозачье», сообщает tv8.md.

Также затрудняют движение на пункте пропуска «Сэиць – Лесное» заснеженные дороги со стороны Украины.

Отметим, что КПП «Мирное, «Маловата», «Хырбовец» и «Чишмикиой» возобновили деятельность и работают в нормальном режиме.