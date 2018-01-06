Многие молдаване предпочитают встретить Рождество на румынских горнолыжных курортах

Первые туристы из Молдовы, Украины и России уже прибыли на румынские курорты Пояна Брашов и Предял, чтобы провести здесь Рождество.

Некоторые туристы прибыли на курорт на своих автомобилями, а другие на автобусах. Они разместились в 3- и 4-звездочных гостиницах, стоимость проживания в которых зависит от особенностей пакета услуг, пишет tv8.md.

По словам представителей туристических агентств, число туристов, которые проводят Рождество на этих двух горных курортах, меньше, чем на Новый год. Меню, подготовленное для туристов из Республики Молдова, Украины или России, является традиционным для рождественского вечера, но подготовлены также и сюрпризы.

На всех склонах в Пояна Брашов лыжни находятся в очень хорошем состоянии, и курорт еще насыщен в это время, так как каникулы у учащихся еще не завершились.

Для тех, кто гостит в 3-звездочных отелях в Предял, в 3-дневном пакете стоимость составляет 330 румынских леев за человека/номер, а пакет из пяти ночей достигает до 800 румынских леев за человека/номер. В эту цену включены проживание, завтрак и ужин. В 4-звездочных отелях цена достигает 380 румынских леев за человека/номер, рассказал директор Национального центра по информированию и туристическому продвижению Предял Каталин Кымпяну.

На данный момент цены на отели и пансионы на двух этих курортах такие же, как и для зимних каникул.