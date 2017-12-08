Многие кишиневцы до сих пор лишены отопления и горячей воды из-за вчерашней аварии

Termoelectrica выступила с разъяснением ситуации.

В компании отметили, что холодными остаются батареи некоторых горожан в домах секторов Рышкановка и Центр, заверив, что работы по устранению неисправности ведутся нон-стоп и с использованием всех ресурсов. Тем не менее, в Termoelectrica не уточняют сроки окончания ремонта.

Обо всех проблемах в данной области жители Кишинева могут обращаться по телефонам 022- 447 447 (колл-центр) и 022 44-11-38 (диспетчерская, работает 24/24), а также на «Вайбер» по номеру 069-444-144. Список улиц, которые на данный момент остаются лишенными отопления и горячей воды, можно посмотреть здесь.

Напомним, серьезнейшая авария произошла в четверг, 7 декабря, в первой половине дня на улице Вадул-луй-Водэ. Прорыв был настолько серьезным, что в считанные минуту улица оказалась буквально залита кипятком и окутана паром.