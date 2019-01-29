Мнительный бельчанин поднял «на уши» сапёров и полицию из-за выброшенной кем-то пачки из-под сигарет

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Как оказалось, тревога в Бельцах началась не с анонимного звонка какого-то шутника, решившего разыграть правоохранителей.

Как уточнили в Бельцком инспекторате полиции, вечером 28 января мужчина приехал в банк «EuroCreditBank» и оставил автомобиль на парковке. Когда он вернулся, заметил под машиной показавшийся ему подозрительным чёрный пакет, пишет esp.md. Бельчанин обратился в полицию: он утверждал, что, когда оставлял машину, пакета там не было.

Приехавшие полицейские на нашли в пакете ничего опасного. Это была пустая пачка из-под сигарет, обмотанная скотчем. По версии полицейских, кто-то попросту «потерял» пакет по пути к мусорным контейнерам.

Первоначально в полиции сообщали о неизвестном, позвонившем на экстренный номер с информацией о бомбе.