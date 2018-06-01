Мнения: получится ли выбрать генерального примара Кишинева без геополитики (ВИДЕО)

Юрист Сергей Мишин, журналист Елена Левицкая-Пахомова и журналист Юлия Семенова дали комментарии проекту “Реплика дня”.

Так, по мнению Мишина, геополитики избежать не удастся, так как она поднимается либералами, либерал-демократам, ПДС и другими.

– То есть у них эта “пугаловка”, которая была в 2007 году, 2011 и 2015, что если вы проголосуете за кандидата, – тогда от Партии коммунистов, потом от Партии социалистов, – то на площади будут русские танки. Это сподвигало тех, кто сегодня ратует за объединение с Румыныей, за движение в сторону Евросоюза, сподвигает их идти голосовать против данного кандидата. Никто, к сожалению, не смотрит его реальные действия и не смотрит его реальную программу. Но я очень надеюсь, что удастся все-таки переломить позицию о том, что геополитика должна играть роль в городе Кишиневе. Мы, как горожане, в первую очередь должны заботиться о нашем городе, о нашей столице. Не нужно забывать, что наша столица – это лицо всего государства, и неважно, работаем мы с Россией, с Украиной, с Евросоюзом, США. Если мы не займемся проблемами города, то это лицо будет очень грязное, соответственно, имидж государства будет утерян, – сказал он.

Мишин отметил, что сегодня Нэстасе занимается чистым политиканством и геополитикой, и выразил уверенность, что нужно сказать “хватит” этому, и в Кишиневе заниматься его проблемами.

– Господин Чебан на протяжении трех лет доказал, что он может это делать, и имеет команду. Нэстасе же, кроме того чтобы бегать по площадям, кроме того, чтобы зарабатывать себе политические и финансовые очки, ничем не проявился. А нам нужен хозяйственник, нам нужен профессионал, который имеет за своей спиной людей, чтобы превратить этот город в сказку, – отметил он.

О неизбежности геополитики в Кишиневе заявила и журналист Елена Левицкая-Пахомова.

– Они спасают свои шкуры, потому что если в городе наконец появится хозяйственник, вдруг окажется, что политика здесь ни к чему, здесь просто нужен порядок. И, кстати, чем больше бардак в нашей столице, тем больше вероятность европейцам удержаться у власти. Потому что как только придет хозяйственник- а в данной ситуации мы действительно понимаем, кто есть кто, – как только придет команда, которая будет заниматься исключительно хозяйственными делами в примарии, и она покажет, что можно навести порядок в отдельно взятом городе, у людей начнутся по всей стране сомнения. Я очень надеюсь, что здравый смысл пробудится, и мы перестанем играть в революционеров, мы наконец-то поймем, что в городе должно быть чисто и безопасно. А политику оставьте депутатам, пусть они ею занимаются. Но только в свободное от работы время. На работе они тоже должны решать проблемы и облегчать тяготы нашей жизни с ними. А с ними жить очень тяжело, – отметила она.

Журналист Юлия Семенова отметила, что без геополитики не обойтись именно из-за Нэстасе, который является чистой воды политиком. Она также высказала мнение, что из-за “вброса” геополитической темы в преддверии второго тура выборов явка избирателей 3 июня будет выше, чем 20 мая.

– Ведь у нас вопросы языка, геополитики всегда вбрасывались тогда, когда в обществе существовали очень серьезные проблемы, которые нужно решать, и которыми никто не собирается заниматься. У нас никто не собирается заниматься вопросом возвращения миллиарда и поиском виновных, по большому счету. И вот три года, с тех пор как стала известна эта история с миллиардом, у нас абсолютно все социальные вопросы заменяются вопросами геополитики – языка, русофобии, – сказала Семенова.