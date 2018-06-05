Мнения: почему Молдова активизирует сотрудничество с ЕАЭС

Для роста экономики Молдовы очень важно развивать отношения не только со странами ЕС, но и со своими традиционными партнерами на северо-востоке, в том числе — с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами.

Такого мнения придерживаются эксперты, принявшие участие в видеомосте, состоявшемся в пресс-центрах Sputnik в Кишиневе и Минске, а также “Россия Сегодня” в Москве. В рамках мероприятия эксперты обсудили итоги и перспективы состоявшегося в мае саммита стран Евразийского экономического союза.

Причины сотрудничества с ЕАЭС

Как отметила советник президента РМ Елена Горелова, президентура активизировала сотрудничество с восточными странами в целом и с бурно развивающимся региональным объединением ЕАЭС в частности.

– На протяжении 2012 – 2016 годов у нас резко сокращался экспорт и импорт не только с Россией, но с другими странами ЕАЭС. При этом закрытие рынков для нас смерти подобно, – подчеркнула специалист.

Прагматический интерес

Она отметила, что сотрудничество с ЕАЭС преследует прежде всего прагматический интерес.

– Молдове выгодно налаживать новые формы сотрудничества со странами ЕАЭС, – сказала советник президента.

Другой причиной сотрудничества, по словам Гореловой, стало понимание того, что в рамках этой организации намечаются привлекательные интеграционные процессы.

– Естественно, правила игры, особенно во внешней торговле, будут устанавливаться не отдельными странами, это будут наднациональные регламенты, которые будут формировать общие рынки, которые у них сейчас успешно складываются.

Новые возможности для молдавского бизнеса

По ее словам, для молдавского бизнеса присутствие Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС означает участие молдавских представителей в работе комитетов, коллегий, рабочих групп организации. А понимание того, как формируется это новое законодательно-нормативное пространство, будет полезным, так как предприниматели смогут обладать необходимой и полезной для ведения дел информацией.

– Этот технический аспект нашего стремления приобрести статус наблюдателя для Молдовы имеет большое экономическое значение, — отметила Горелова.

“В то же время, мы прекрасно видим и понимаем, что работа Евразийской экономической комиссии не сводится только к разработке различных нормативных актов, регулирующих этот огромный рынок, здесь формируется новая модель развития этого глобально пространства. Я имею в ввиду формирование различных концептов программ развития секторов, в которые включаются экономики всех стран Евразийского экономического союза – это единые технологические платформы, которые охватывают и легкую промышленность, и станкостроение; концепты по развитию сектора продуктов здорового питания и т.д. Информация об этом рынке очень важна для Молдовы”, – подчеркнула советник президента.

ЕС и ЕАЭС

Она также отметила, что большая часть Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС охватывает чисто экономические вопросы, но перспектив и возможностей встроить свои сектора в экономику ЕС у Молдовы сегодня нет.