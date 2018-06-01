Мнение: Русофобию в Молдове старательно взращивают с тех пор, как либералы пришли к власти (ВИДЕО)

Об этом заявила журналист Юлия Семенова в комментарии проекту “Реплика дня”.

Так, она отметила, что Молдову постоянно пытаются “усадить в карету прошлого”, вместо того, чтобы ехать в будущее.

– Мы не смотрим в будущее вообще никак. Либералы в основном строят свою политику на прошлом. Да, есть люди обиженные советской властью. А у либералов Советский Союз= Россия, Россия=русский язык, получается. Дело в том, чтоб борьба с языком, насаждение фобий в обществе – это совершенно беспроигрышный путь набивания себе кошелька. То есть русофобия неплохо оплачивается, особенно в последнее время. Ребята наживают себе политический капитал, но при чем здесь три миллиона граждан Молдовы – непонятно. Дело в том, что сколько бы ни боролись с русским языком, все равно он живет и побеждает. Я уже не говорю про русскую культуру, говорю просто про какие-то утилитарные вещи, для которых необходим русский язык. Здесь, в Молдове, где русский язык существовал и существует, его усиленно пытаются куда-то спрятать, сделать языком подполья, языком кухни. Для чего? Объяснить этого никто не может. Ну 5% электората будет рада, и то не уверена, – отметила Семенова.

В свою очередь, журналист Елена Левицкая-Пахомова заявила, что русофобии в нашей стране не существует. Она отметила, что ненависти среди людей в нашей стране нет.

– Это всего лишь политические лозунги, которые в какой-то момент кому-то удобны и, как правило, такими настроениями страдают очень молодые и безграмотные люди. Годам к 30 вся фобия к любым национальностям проходит, потому что люди начинают понимать, они узнают, кто создавал историю. Майя Плисецкая, кто такая по национальности, Чехов, Пушкин, Достоевский, – они понимают, что они не монстры какие-то, это часть общемировой культуры, и ты – счастливый человек, ты владеешь русским языком, ты можешь читать в подлиннике о том, о чем американцы, британцы, французы только мечтают. Поэтому это все возрастные. Как только прыщи проходят на лице и других частях тела, вот также исчезает и русофобия. Вы знаете, не все прыщи иногда они с внешней поверхности переходят видимо на внутреннюю. Мне сложно поставить диагноз Либеральной партии, я уже сказала, что мой диагноз – пациент скорее мертв, чем жив, но пока его не довезли и он пытается имитировать жизнедеятельность, – сказала она.