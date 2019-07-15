Мнение: Почему в Молдове нет low-cost и когда мы будем летать в Европу за 5 евро

Понятное дело, что основной принцип покупки дешевых авиабилетов – это бронирование за 4-5 месяцев до момента полета, но это никак не оправдывает полеты Кишинев-Рим-Кишинев за 280 евро (а это, между прочим, цена low-cost).

Итак, из всех больших low-cost из Кишинева летает только Wizzair (̶м̶о̶ж̶е̶т̶е̶ ̶у̶з̶н̶а̶т̶ь̶ ̶у̶ ̶Д̶П̶М̶,̶ ̶н̶у̶ ̶и̶л̶и̶ ̶у̶ ̶Ч̶е̶б̶о̶т̶а̶р̶я̶ ̶с̶ ̶Г̶а̶б̶у̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶в̶ ̶ч̶а̶с̶т̶н̶о̶с̶т̶и̶,̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶и̶м̶е̶н̶н̶о̶ ̶в̶е̶н̶г̶р̶ы̶). Ryanair на рынок не пускают, причем Wizz Air предлагает на 40-75% выше цены, чем из соседних аэропортов. В чем причины?

1. В Молдове есть только Международный аэропорт Кишинева, поэтому нет конкуренции между аэропортами. Хотя никто не останавливал правительство запустить гражданские рейсы из Маркулешт (15 км от Бельц). Аэропорт функционален, надо вкладывать в инфраструктуру.

2. Рынок монополизирован двумя, уже частными авиакомпаниями – Air Moldova и Flyone. Зачем им пускать кого-то на рынок, если можно сдирать по 160 евро в одну сторону до Мадрида?

3. Неоправданно высокие аэропортные сборы. К примеру, цена за посадку авиасудна в Яссах составляет 3 евро/тонна, в то время как в Кишиневе компании должны платить по 7 евро за тонну. Тарифы на обслуживание пассажиров примерно равны 6,2 или 6,9 евро на пассажира, но самое интересное – это сбор на “модернизацию аэропорта” по 9 евро/пассажир. Стоит отметить, что такого налога в подавляющем большинстве аэропортов просто не существует.

Если кому-то интересно, почитайте опыт Одесского международного аэропорта и что произошло, когда руководство снизило тарифы на посадку и обслуживание самолетов. Теперь там есть и Wizz Air, и Ryan Air, и Air Baltic и Pegasus. В общем список можно продолжать.

Будем надеяться, что вопрос с авиасообщением начнется решаться, ибо у Кишинева есть все шансы стать евразийским хабом.