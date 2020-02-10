Мнение: Как правительство Молдовы сохранит в бюджете 300 миллионов леев

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Это практически половина суммы, которую ежегодно приходится изымать из госбюджета для погашения последствий «кражи миллиарда».

В 2018 году чистая прибыль Национального банка Молдовы составила 249 млн. леев. Это практически половина той суммы, которую ежегодно приходится изымать из государственного бюджета для погашения последствий «кражи миллиарда», которая случилась в нашей стране в 2014 году.

Если бы пять лет назад банковскую систему страны не выпотрошили, сегодня эти 500-600 миллионов леев можно было бы тратить на социальные проекты (здравоохранение, образование) и инфраструктурные (дороги, ЖКХ). Или запускать адресные проекты по поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Такова реальная цена того финансового инжиниринга с криминальной подоплекой конца 2013-начала 2014 годов, который не только обрушил отечественную валюту, но и на долгие годы вогнал бюджет страны в долговую кабалу.

Теперь у властей, как нынешних, так и всех последующих, есть только одна возможность – минимизировать расходы на этой статье, другими словами, по возможности уменьшить сумму в 500-600 млн. леев ежегодных выплат.

Сегодня стало ясно как это будет происходит – часть этих средств покроют за счет прибыли, получаемой Национальным банком.

Напомним, что в 2018 году учреждение заработало 249 млн. леев, а это значит при сохранении подобной динамики компенсировать можно сразу половину ежегодных расходов по компенсации украденного миллиарда.

Решение, нужно признать, весьма элегантное – ведь чем больше прибыли получит Нацбанк, тем быстрее вопрос будет снят с финансовой повестки дня страны.

Об этом механизме, как о деле решенном, сообщил президент Игорь Додон. Причем, произошло это сразу после того как завершились очередные переговоры с МВФ. Это значит, что компромисс в этой связи с международными партнерами достигнут. Иначе мы были бы свидетелями бури гневных заявлений.

Но эти сэкономленные несколько сот миллионов леев ежегодно – не предел. Еще есть резервы – например, размер процентной ставки. Сейчас это 5% годовых, но я уверен, что этот показатель не вечный.

А уверен потому, что руководство страны продемонстрировало делом: решать можно практически любой вопрос при использовании верных инструментов. И хорошо, что ими не стали демагогические приемчики, а вполне измеримые вещи: сокращение ежегодной суммы расходов сразу вдвое – с 600 до 250 млн. леев.

Олег Косых

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