Мнение: Если конкуренты Чебана будут рассчитывать на магию, то он станет мэром Кишинева после первого тура!

Почему политикам надо быть ближе к народу, чтобы граждане за них голосовали.

Если исходить из того, что цифрам, представленным CBS-AXA 7 октября, можно верить, то …

То отмечу впечатляющие рывки Дорина Киртоакэ (5,1%) и Владимира Чеботаря (2,5%). Я внимательно слежу за кампанией и стараюсь наблюдать за действиями всех кандидатов, но меня удивляет скромный результат Октавиана Цыку (2%) на фоне успехов Дорина Киртоакэ и Владимира Чеботаря.

Не хочу оспаривать истинность цифр, представленных CBS-AXA, но чувствую, что здесь приложил руку “маг”. Даже цифры Андрея Нэстасе кажутся мне притянутыми за уши. У меня создалось такое впечатление, потому что я вижу, как тепло встречают Цыку в районах муниципия, и понимаю, что это вчерашние избиратели Киртоакэ и Нэстасе.

Ни Киртоакэ, ни Нэстасе по факту не проводят кампанию. Первый пытается паразитировать на кампании моего коллеги Иона Чебан. Это ясно – Киртоакэ устал и переживает глубокий кризис вдохновения. Он понимает, что ни одному его обещанию уже никто не верит. Вот почему «лжец решил убедить окружающих, что все лжецы».

Второй, Нэстасе, проводит кампанию по Европе – вероятно, надеясь, что фотографии с президентами сделают его примаром. Даже когда Нэстасе предстает перед избирателями, то начинает безобразно хвастать, а именно – рассказывает, как сильно его любят примары румынских городов. Это выглядит примерно так: «Я никогда ничего не делал, но знаю некоторых людей, которые сделали. Они, узнав, сколько мне удалось не сделать, сделали меня почетным гражданином».

Думаю, они сделали его почетным гражданином взамен обещания пореже приезжать в их город. Цыку же, напротив, проводит активную кампанию. Это заставляет меня думать, что цифры магические. И кто маг, или маги, хорошо видно.

Дорогие кандидаты! Проводите кампании, выходите к людям. Постарайтесь узнать, с какими проблемами сталкиваются Кишинев и кишиневцы. Разработайте программы управления Кишиневом. Магия не обеспечит вам голоса избирателей. Если вы все рассчитываете на магию, то Ион Чебан выиграет уже в первом туре.