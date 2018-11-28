Мёрзнут днём и спят в одежде: в одном из столичных детсадов нет отопления (ВИДЕО)

Маленькие воспитанники одного из детских садов на Ботанике вынуждены находиться в холодных помещениях из-за неисправности системы отопления. Администрация учреждения заявляет, что из года в год не может найти средства на ремонт сети. В примэрии говорят, что ничего не знают об этой проблеме.

В одной из групп в детском саду №139 столбик термометра едва превышает 16 °C. Батареи холодные, как лёд, а старые окна заклеены скотчем. Единственным источником тепла в комнате, где маленькие дети проводят весь день, является камин, передаёт protv.md.

Родители говорят, что стараются одевать детей как можно теплее, а некоторые даже принесли в сад дополнительные одеяла.

Из-за жуткого холода сад посещает лишь половина детей. Родители говорят, что малыши часто болеют. По их словам, они неоднократно просили администрацию сада решить проблему, но получали один ответ – нет денег. Поэтому на собственные средства родители отремонтировали кухню и заменили некоторые окна.

По словам замдиректора детского сада, администрация учреждения уже обратилась за помощью в Управление образования.