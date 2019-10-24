Мёртвого мужчину с пулей в голове нашли в брошенном микроавтобусе в Хынчештах

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Бездыханное тело мужчины 43 лет с пулей в голове было найдено в багажнике микроавтобуса марки Ford Tranzit, брошенного в поле недалеко от населённого пункта Лапушна Хынчештского района.

Судмедэксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область головы. По данным прокуратуры Хынчешт, речь идёт об убийстве, передаёт deschide.md. Также было установлено, что мужчина проживал в Лапушне, у него не было разрешения на хранение оружия, но ранее он занимался браконьерством.

Рядом с трупом было обнаружено ружьё модели Toz. Правоохранителям предстоит выяснить, кому принадлежит это оружие и стало ли оно орудием убийства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка предпринимают необходимые меры для установления личности подозреваемого.