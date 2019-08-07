Мёда стало меньше: цены на продукцию пчеловодства поднялись

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Акациевый мёд, один из самых востребованных на рынке, был собран в меньших количествах по сравнению с прошлым годом. Всему виной – холодная и дождливая погода. В свою очередь, меньший урожай мёда означает более высокие цены.

Как сообщил для ipn.md председатель Национальной ассоциации пчеловодов Ион Максим, пчеловоды продают мёд оптом по цене до 80 леев за килограмм, если содержание в нём пыльцы достигает 20%, и по 60-65 леев за килограмм – если пыльцы в нём меньше.

Липового мёда также меньше, чем в прошлом году, но не намного. Оптом килограмм липового мёда в этом году стоит от 45 до 55 леев. В прошлом году он стоил 45-50 леев.

А вот мёда из разнотравья собрано больше. Тем не менее, стоит он в этом году почти на 10 леев дороже. Оптом килограмм такого мёда продают по 35-40 леев.

На рынке акациевый мёд продаётся по 100-120 леев/кг, липовый – по 80-100 леев/кг, а мёд из разнотравья – по 50-70 леев/кг.