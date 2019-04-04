Мэрия объявила конкурс на логотип кишинёвского инвестиционного форума

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Столичная мэрия объявила о конкурсе на разработку логотипа для мероприятия “Инвестиционный форум Кишинёва”, намеченного на 30 мая 2019 года. К участию приглашаются дизайнеры, художники, архитекторы и т. д.

Логотип должен отражать характер мероприятия и иметь привязку к Кишинёву, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что форум направлен на привлечение инвестиционных потоков в области с потенциалом развития посредством иностранных инвесторов, установление долгосрочных партнёрских отношений между местной администрацией и иностранным бизнес-сообществом, выявление и продвижение перспективных инвестиционных проектов и содействие диалогу между инвесторами и муниципием.