Мэрия Кишинева обвинена в очередном дешевом популизме (ФОТО)

Мэрия Кишинева обвинена в очередном дешевом популизме (ФОТО)

На сайте примэрии появился опрос, в котором граждан призывают ответить, хотели бы они, чтобы в кишиневских троллейбусах появились кондиционеры. И это несмотря на то, что решение по поводу кондиционеров в троллейбусах муниципия было принято еще этим летом. 

Неожиданный опрос от мэрии возмутил муниципального советника Партии социалистов Никиту Цуркана.

– Очередной дешевый популизм. Ещё летом было известно о том, что троллейбусный парк получит 20 единиц с установленными кондиционерами, – подчеркнул он.

Более того, отметил Цуркан, летом фракция ПСРМ в Мунсовете требовала оборудовать кондиционерами 50 троллейбусов со сроком эксплуатации до 5 лет. Стоит подчеркнуть, что несмотря на принятые решения, прошедшим летом горожане так и не дождались троллейбусов с системами кондиционирования воздуха.

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