Мэрцишоры на любой вкус и карман: цена начинается с трёх леев (ФОТО)

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Завтра наступает долгожданная весна, а вместе с этим граждане Молдовы отмечают праздник Мэрцишор. Если кто-то не успел приобрести самое распространённое среди молдаван украшение-мэрцишор, время сделать это ещё есть. На ярмарках, организованных в центре столицы, можно найти мэрцишор на любой вкус и карман.

В целом стоимость украшений и сувениров, представленных на ярмарках, доступна и не отличается от прошлогодней. Самый дешёвый и незамысловатый стоит всего лишь 3 лея. Мэрцишоры с героями из мультиков самые востребованные среди детей, стоимость их варьирует от 10 до 20 леев, пишет realitatea.md.

Цены на мэрцишоры с элементами полимерной глины составляют от 15 леев и выше. Стоимость зависит от степени сложности работы. Хенд-мейды становятся ещё более востребованными. Если хочется приобрести что-то особенное и преподнести необычный подарок кому-то, то надо быть готовым к тому, что из кошелька «уйдут» от 50 до 130 леев. А мэрцишоры, которые, как правило, служат декором, стоят от 30 и до 100 леев.