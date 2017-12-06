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Мэрцишор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мэрцишор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Решение было принято в рамках заседания Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия.

О радостном для Молдовы событии сообщила на своей странице в соцсети министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

— Спасибо, декабрь! Ты был щедр в 2016 году, когда мы обнаружили молдавский ковер в списке ЮНЕСКО, а теперь и сегодня – в список включен мэрцишор!, — написала Бабук.

Мэрцишор — традиционный праздник встречи весны в Молдове, который отмечают 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Украшение также называют мэрцишором. Считается, что этот праздник возник во времена Римской империи, когда Новый год праздновали 1 марта.

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