Мэр Санкт-Петербурга посетит Кишинев по приглашению Додона (ФОТО)

Находясь с визитом в северной столице России, глава государства провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым. Стороны обсудили целый ряд важных вопросов двустороннего экономического, гуманитарного, межрегионального сотрудничества, а также проблемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты из Молдовы, работающие в Петербурге и Ленинградской области.

В этом контексте Игорь Додон и Александр Беглов приветствовали договоренности, которые были достигнуты между президентами России и Молдовы в ходе официального визита молдавского лидера в Российскую Федерацию.

– Отметил заинтересованность молдавской стороны в скорейшем восстановлении в полном объеме двусторонних торгово-экономических связей. Выразили общую уверенность в том, что первый Молдо-российский экономический форум, который состоялся 20-22 сентября 2018 года в Кишиневе, станет серьезной платформой для дальнейшего развития деловых отношений между Молдовой и Россией, в том числе на региональном уровне, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.

Додон и Беглов обсудили и итоги заседания Молдо-российского экономического совета, состоявшегося недавно в Москве, где эксперты из обеих стран провели анализ реализации инвестиционных договоров и мер по дальнейшему укреплению деловых отношений в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, промышленность, туризм, привлечение прямых иностранных инвестиций. Глава государства подчеркнул интерес молдавской стороны в активном участии деловых кругов Санкт-Петербурга в реализации совместных проектах в данных областях. Стороны говорили также об увеличении количества стипендий для молодых людей из Молдовы, желающих обучаться в университетах Санкт-Петербурга.

– Александр Беглов принял моё приглашение посетить Молдову в марте 2019 года. Сотрудничество с северной столицей России, нашего главного стратегического партнёра, всегда будет одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова, – подытожил Игорь Додон.