«Мэй-мэй-мэй, какое «преступление!»: Цырдя «размазал» «соросят» на заседании парламента (ВИДЕО)

0

Разгромное выступление депутата Партии социалистов с трибуны законодательного органа.

Ни один кредит или соглашение не изучались так интенсивно, как кредит, предоставленный РФ. Ни Соглашение об ассоциации, ни Соглашение о свободной торговле, ни уступка 40% земель компании «Frontera resources», ни соглашения с Всемирным банком об оптимизации школ и больниц. Скажем прямо: единственный минус этого кредита — то, что он российский. Если изменить название, скажем, на немецкий, тут же пропадут любые вопросы. Вот почему вокруг так много искаженной информации — как будто конкурс русофобов!

Первый бред — что «деньги будут перечислены в частный банк, приближенный к правительству». Можете назвать этот банк? В стране не осталось ни одного молдавского банка: все были проданы в 2016-2019 гг. Деньги попадут в Нацбанк.

Второй бред — «правительство берет на себя выплату долгов молдавских частных компаний российским банкам». Это уже «вышка». За любые гарантии государства — так было, есть и будет — должно сначала проголосовать правительство, затем парламент, и никак иначе.

Третий бред — «российские компании будут иметь приоритет при заключении инфраструктурных контрактов». Мэй-мэй-мэй, какое преступление! Кстати, где такое написано? В соглашении просят гарантировать единые права для российских компаний при участии в конкурсах наряду с местными и другими зарубежными компаниями. Не забудьте, что во всех соглашениях с соседними странами есть такие пункты. А сколько тендеров на ремонт дорог, например, выиграли российские фирмы за последние 10 лет?

Четвертый бред — «кредит предусматривает санкции в размере 150%, вместо 200 млн заплатим 300 млн». Вам не стыдно так врать? Упаси Бог! Суммы наказания не существует. Там написано о 3% годовых за оставшиеся 10 млн. То есть, мы заплатим 3% и не за весь кредит, через 10 дней. В день – 838 евро. Это разве штраф?

Говорят, что о кредите договорились за 2 недели. О кредите было известно с декабря, уже 4 месяца. Зачем обманывать народ?

Об истерике по поводу необходимости кредита. Вы что, живете на Марсе? Разве у нас не ЧП, не пандемия, разве нет около 100 000 погибших в ЕС? Нет экономического кризиса в мире с приостановлением экспорта-импорта, закрытием границ, закрытия тысяч предприятий? МВФ объявляет о снижении ВВП на 7,5%, в США — на 5,9, в России — на 5,5%, в мире — на 3%, у нас — минимум на 3%. У нас — падение налоговых поступлений на 40%, снижение ВВП на 3%. У нас все хорошо? Мы можем себе позволить эти дискуссии и словесное жонглирование? Разве по всему миру не дефицит денежных средств? Или у нас есть десятки тысяч кредиторов и инвесторов, борющихся за то, чтобы инвестировать в самую бедную страну юго-восточной Европы? О прошлых кредитах: разве не вы брали кредиты направо и налево, принимая самые страшные условия для страны? И тогда не было пандемии, экономического кризиса.

25 сентября 2019 года Санду взяла кредит от МВФ в размере 46 млн долларов, пообещав Фонду рост тарифов на газ, увеличение НДС для сегмента Horeca с 10 до 20%, аннулирование выплат с доходов физлиц на более чем более 360 000 леев, велись разговоры о продаже банка… С тем кредитом всё было ОК, да?

В 2010 году заняли у поляков 15 млн долларов с ежегодной ставкой не 2%, а 2,8%, плюс — обязательство приобрести польскую технику. Вы тогда возмущались? Не слышал. А знаете, как финансировались бюджетные расходы в 2015? Скажу вам. Правительство взяло кредиты у коммерческих банков под 22%, затем — под 26%. То есть, 26% – это нормально, а 2% от русских — плохо.

Вы говорите, что у нас есть другие кредиторы. Кто конкретно? Может, ЕС, который заблокировал макрофинансовую помощь, выставив сначала одни, а потом другие условия? Сколько денег переведено в бюджет? Ноль. МВФ нам уже предоставил кредит под 1,7%, но хочет еще комиссион в размере 0,5% от суммы всего кредита. У МВФ ограничены ресурсы для каждой страны. Всемирный банк предлагает 2,82% в долларах. International fund for agricultural development – 2,85%, но с большим количеством политических и экономических условий. Деньги могут быть потрачены только на то, что скажут кредиторы. Например, на закрытие школ, как это было в рамках проекта, подписанного Санду в 2013 году. Тогда закрылись 204 школы, минус 11 000 педагогов. Или как проект модернизации сектора здравоохранения от 2015 года на сумму 1,5 млн, который предусматривал закрытие больниц. Вы подписали этот договор, и тогда проблем не было, не так ли? Или как в случае с МВФ: приватизация госпредприятий, прописанная в меморандумах от 2007 и 2010 годов, или банков «в целях транспарентности бенефициаров», как это было в 2016 году. Плахотнюк так и сделал: продал все банки иностранцам, и все были довольны, не так ли?

О российском кредите в 200 млн евро. Он дается под символические 2% годовых на 10 лет, а не на 5, как у МВФ. Кредит является суверенным, мы можем потратить его на что хотим, без политических условий типа продажи банков, приватизации стратегических предприятий, закрытия школ и т. д. Вас раздражает, что он из России, что он предназначен для развития инфраструктуры, что 1,2 млрд пойдут на медицину, несколько сотен миллионов – в социальный сектор, что он снижает внешнюю однобокую зависимость? Похоже, что да. Бог с вами.

В заключение скажу: обращаюсь к великому китайскому народу и КНР. Спасибо за ту огромную помощь, которую нам дал во время пандемии великий китайский народ, не на словах, а на деле. Своим трудом, благородством они помогли нам в тяжелый момент. РФ нам помогла термометрами и тестами в тот момент, когда все отказались, и дали нам кредит. Спасибо за всё, вместе мы победим назло критикующим, русофобам и «соросятам».