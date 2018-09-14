Мизулина удивлена отказом парламентского большинства поддержать инициативу Додона о материнском капитале

Мизулина удивлена отказом парламентского большинства поддержать инициативу Додона о материнском капитале

Члена Совета Федерации Федерального собрания России Елену Мизулину удивило решение парламентского большинства не поддержать инициативу президента страны Игоря Додона об учреждении в Молдове материнского капитала. Об этом Мизулина сказала, выступая на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе. 

– Возникает вопрос, кто представляет парламентское большинство? И соответствуют ли его интересы интересам большинства молдавского народа? В России закон о материнском капитале появился еще в 2007 году и играет ключевую роль в поддержке традиционной семьи, в повышении рождаемости. Если в РМ хотят видеть возрождение народа и его традиций – необходимо использовать опыт России. Материнский капитал – очень важен для развития семей. Следует поддерживать инициативы, способствующие поддержке традиционных семей и ценностей, – сказала она. 

Напомним, в прошлом году президент выступил с законодательной инициативой о выплате материнского капитала в размере полутора средних зарплат по экономике за каждого первого новорожденного ребёнка в семье, двух средних зарплат — за второго ребёнка и трех — за третьего и каждого последующего ребёнка.  Нынешний состав парламента отверг эту и ряд других социальных инициатив по укреплению института семьи. Глава государства выразил надежду на то, что следующий парламент проявит больше патриотизма и социальной ответственности и не оставит инициативу о материнском капитале без внимания.

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