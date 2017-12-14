Митрополит Владимир выразил соболезнования в связи с трагической гибелью священника и матушки из Копэчень

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы отметил, что отец Валерий Дубенко был достойным священником, служившим на благо верующих.

В связи с трагической гибелью в результате ДТП священника и его жены из села Копэчень митрополит Владимир направил слова соболезнования семье священнослужителя.

– С глубокой печалью и невыразимой болью я узнал о преждевременной кончине отца Валерия Дубенко и матушки Ириады. Осознавая миссию, возложенную на него, он активно присутствовал в жизни верующих, участвовал в многочисленных культурных и религиозных и общественных мероприятиях и заботился о благополучии церкви, в которой он служил, – подчеркнул митрополит.

Напомним, трагедия произошла минувшим вечером около 17.20 на выезде из села Биличений Векь. У населенного пункта столкнулись два легковых автомобиля марок Audi и Opel Vectra. В Opel находился священник из села Копэчень и его супруга, ехавшие с церковной службы. Им было 60 лет и 53 года. Оба они погибли. Во втором автомобиле находился лишь водитель, 25-летний житель Бельц.