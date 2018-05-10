Митрополит Владимир требует от примэрии запретить проведение марша ЛГБТ Fără Frică

Митрополит Владимир направил письмо в примэрию Кишинева, в котором он призвал власти любыми средствами остановить организацию марша Fără Frică, который собирается провести 19 мая организация GENDERDOC.

Митрополит полагает, что марш Fără Frică представляет собой нападение на мораль, на священный институт семьи, а также опасен для молодых поколений, пишет tv8.md.

– Этот парад меньшинств необоснованно и публично игнорирует ценности абсолютного большинства нашего общества, 98% которого – православные христиане. Они хранители учения Святого Евангелия, согласно которому брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, а не между людьми того же пола, – говорится в сообщении, присланном в примэрию.

Стоит отметить, что в прошлом году ЛГБТ-марш встретил яростное сопротивление со стороны жителей Кишинева, в связи с чем им пришлось прервать шествие и под охраной полиции погрузиться в автобусы и уехать.

Напомним, ранее Партия социалистов потребовала в парламенте отменить закон о равенстве шансов, так как он противоречит христианским и моральным устоям нашего общества и призывает к либерализации гомосексуального образа жизни в Молдове.