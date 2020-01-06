Митрополит Владимир: Праздник Рождества Христова – это великий подарок человечеству

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„В Рождество Христово Царство Божие спускается на людей, исцеляя раны от их грехов. Поэтому в этот день мы должны радоваться этому духовному дню Господнему, ибо и Апостол Павел сказал: Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе”. Такое послание передал Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир по случаю Рождества Христова.

Митрополит отмечает, что в День Рождества Христова „каждый храм, где совершается Божественная литургия, является обителью, в которой нас ждет Иисус Христос, Спаситель наших душ, и мы, на каждой Божественной литургии являемся свидетелями Рождения и Воскресения Христа”. „Давайте будем любить Его всем нашим существом и не предадим Его и Его Евангелие”, – отметил митрополит, пишет ipn.md.

По его словам, „праздник Рождества Христово это великий подарок человечеству, потому что Христос сказал: „Я есть путь и истина и жизнь. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти”. „В секуляризованном и эгоистичном, холодном мире, только Иисус Христос, рожденный в бедной пещере в Вифлееме, может согреть наши души, придав нам силы простить наших собратьев, помочь им, любить их и не реагировать на зло злом, но побеждать зло добром”, говорится в пастырском послании.

Православные христиане отмечают сегодня сочельник, а во вторник, 7 января, – Рождество.