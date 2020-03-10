Митрополия Молдовы выступила с посланием в связи с коронавирусом

Митрополия Молдовы выступила с посланием в связи с коронавирусом

От священнослужителей потребовали соблюдать положения, установленные властями в отношении гигиены и здоровья. 

В сообщении Митрополии, в частности, отмечается, что священнослужителям рекомендуется проводить в храмах регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей и икон специальными средствами на основе хлора или спирта, а также постоянно проветривать помещения.

– Мы также сообщаем верующим, что они могут причаститься в период поста и по средам, пятницам и субботам, чтобы уменьшить наплыв в храмах по воскресеньям, – говорится в послании, цитируемом moldpres.md. 

Напомним, сегодня число заболевших коронавирусом нового типа в Молдове выросло до трех человек. Все трое прибыли из Италии.

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