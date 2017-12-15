Митрюк: СИБ-ом руководят некомпетентные выскочки и реваншисты, унижающие всех его офицеров (ВИДЕО)

Нынешнее парламентское большинство пытается любой ценой не допустить развитие Молдовы как суверенного нейтрального государства, поддерживающего равные отношения и с Востоком и Западом.

Об этом на заседании парламента в пятницу, 15 декабря, заявил депутат от Партии социалистов Геннадий Митрюк при обсуждении изменений в законопроект о статусе СИБ. По словам народного избранника, введение норм, позволяющих допускать к особо охраняемым секретам государства иностранных граждан, – это финальный шаг первого этапа спецоперации по ликвидации независимой Молдовы.

Он отметил, что большинство шагов в этом направлении уже были уже осуществлены: это разрешение двойного гражданства для всех госслужащих, введение специального статуса для одного милитаристского блока и объявление нелегитимным пребывание на Днестре миротворцев из России, а также многое другое.

– Эти и многие другие факты из других областей как внешняя политика, экономика, национальная политика, указывают на то, что осуществляется, согласованный в Брюсселе и утвержденный в Вашингтоне, план по уничтожению нашего государства, – подчеркнул Митрюк.

Он отметил, что вынесенным на обсуждение законопроектом его инициаторы унизили всех действующих и отставных офицеров СИБ, которые были категорически против него. Митрюк рассказал, что негативная оценка проекту была дана и в антикоррупционной экспертизе.

– После окрика из GBC руководство СИБ поменяло свое мнение на диаметрально противоположное и поддержало проект номер 260. Хочется отметить, что всем понятно, что это мнение принадлежит руководству службы, которое было назначено, к несчастью офицеров информации, по политическому алгоритму. Этих руководителей невозможно назвать профессионалами своего дела, а выскочками и реваншистами, которые являются родственниками тех, кто захватил наше государство. Очевидно, что принятие данных норм открывает дорогу в Службу представителям иностранных спецслужб, которые, с большой долей вероятности смогут стать начальниками над офицерами СИБ, – подчеркнул депутат.

Обращаясь к коллегам-депутатам, Митрюк отметил, что принятие норм, снимающих ограничение на право проходить службу в СИБ, является умышленным действием, которое относится к составу преступлений, для которых предусмотрены суровые наказания согласно уголовного кодекса Республики Молдова.

– Тех, кто собираются голосовать за введение таких норм с уверенность можно считать соучастниками преступных действий клики, захватившей власть в стране. И недалек тот час, когда не ангажированная юстиция привлечет лиц, участвовавших в захвате государства, к уголовной ответственности за преступления против суверенитета, целостности и независимости страны. В числе этих лиц окажутся и те из вас кто проголосует за этот антигосударственный законопроект. Коллеги, подумайте дважды и примите решение, которое может повлиять на вашу судьбу в будущем. А наша фракция сделала свой выбор в пользу суверенного государства Республика Молдова и не будет голосовать за уничтожение нашей страны, – подчеркнул социалист.