Миссия МВФ завершила визит в Республику Молдова

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Рубеном Атояном, посетила Молдову в период 2-8 октября.

– Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ, на намеченный курс и за продвижение реформ. В течение прошедшей недели мы обсудили в конструктивном ключе текущее состояние экономики и политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. С этой целью, миссия положила начало обсуждению приоритетов в области политик и финансирования бюджета на 2020 год. Мы продолжим обсуждение мер и реформ, направленных на обеспечение внедрения мер налогово-бюджетной политики на 2020 г., в том числе в ходе предстоящих ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, – отметил Атоян в итоговом заявлении по завершению визита в нашу страну.

Трехгодичная программа МВФ, предусматривающая оказание финансовой поддержки посредством Расширенного механизма кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), в общем размере около 178,7 миллионов долларов США, была утверждена 7-го ноября 2016 г. Программа МВФ направлена на оказание поддержки Республике Молдова в продвижении финансовых и экономических реформ.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил в беседе с представителями миссии, что повышение налогов и тарифов для населения – недопустимо.