Миссия МВФ оценила намерение молдавского правительства инвестировать в развитие инфраструктуры

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Ион Кику провёл сегодня заседание с главой миссии МВФ в Молдове Рубеном Атояном. В нём также участвовали заместитель премьер-министра Сергей Пушкуца, министры Виорика Думбрэвяну и Анатолий Усатый, а также глава НБМ Октавиан Армашу.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу, цель миссии МВФ – обсуждение с правительством экономических проблем, с которыми сталкивается Молдова, и поиск способов их решения. Среди тем, которыми занимается миссия, – коррупция, налоговая политика, независимость НБМ, управление государственными инвестициями и другие.

Рубен Атоян отметил, что миссия МВФ находится в Молдове для последнего пересмотра программы, что также послужит шагом для начала новой программы.

– Есть намерения со стороны Республики Молдова подписать соглашение с МВФ. Мы готовы начать дискуссии по этому вопросу, но это не является мандатом данной миссии. В то же время, успешное завершение программы – важный шаг на пути к заключению нового соглашения, – уточнил Атоян.

В ходе встречи стороны обсудили дефицит бюджета и резервы НБМ, поправки к законодательству, направленные на управление рисками небанковской деятельности, налоговую политику, ситуацию в банковской системе, тарифы на природный газ, вопрос пенсий и прогресс в возвращении активов обанкротившихся банков.

Миссия МВФ приветствовала намерение правительства инвестировать в развитие инфраструктуры и призвала к разумному балансу между денежной и налоговой политикой.