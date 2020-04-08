Мир на карантине

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Наши соотечественники о том, как борются с заразой в разных странах

Пандемия коронавируса заставила власти более полутора сотен стран ввести чрезвычайное положение, обязать своих граждан не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности. В их числе и выходцы из Республики Молдова, которые уехали в поисках лучшей жизни на ПМЖ и/или работать за границу.

«АиФ в Молдове» связалась с некоторыми из наших соотечественников в разных странах мира и выяснила, как они переживают самоизоляцию и какие защитные меры введены властями этих государств.

Приглашаются сиделки

Уроженку АТО Гагаузия Людмилу Пойдолову пандемия застала в немецком городе Грозальмероде. Она предпочла остаться за границей, чтобы не подвергать риску заражения себя во время перелёта и своих пожилых родителей по прибытии на родину.

Собеседница «АиФ в Молдове» рассказала, что немцы законопослушны и строго соблюдают карантин, а вот беженцы создают массу проблем, не желая подчиняться действующим законам, и полиция не может с ними справиться. Во многих госучреждениях и организациях Германии сокращают штаты сотрудников из-за отсутствия работы.

– Здесь до сих пор официально можно было устроиться на две работы: первая – на полную ставку с выплатой всех налогов, а вторая – на €450 без уплаты налогов, – рассказывает «АиФ в Молдове» Людмила. – Сейчас в больницах, например, увольняют людей, которые были трудоустроены на неполный рабочий день, то есть за €450. В компании, где работает моя невестка, одним сотрудникам сократили рабочую неделю с пяти до двух дней, а другим и вовсе предложили уволиться. Сына предупредили, что до 15 апреля его ещё обеспечат работой, а потом отправят в отпуск за свой счёт. Если он дождётся, то после окончания пандемии обещают взять обратно. Кстати, сейчас появилось много вакансий по уходу за стариками, так как большинство сиделок испугались происходящего и разъехались по домам.

С продовольствием в Германии нет проблем, но перебои с поставкой некоторых наименований продуктов питания всё же возникают. Чтобы не допустить паники, в магазинах на руки выдают по две упаковки макарон, муки и по одной – туалетной бумаги. Но муку сложно найти, а дрожжи как исчезли в начале паники, так и не появлялись.

Что касается помощи государства в этот сложный период, то в Германии недавно был принят закон, который предусматривает выплату компенсаций тем немцам, у кого на карточках нет денег. Вроде обсуждается вопрос ввода нового вида налога, так называемого налога на коронавирус, который будет направляться на лечение людей с этим заболеванием и проведение необходимых научных исследований.

Эпидемиологическая ситуация везде сложная, но все мы объединены одним общим желанием – чтобы весь этот кошмар поскорей закончился, а экономический кризис был не таким страшным.

Раз в неделю – по сертификату

Тяжёлые времена переживает наша соотечественница Любовь Юрченко, обосновавшаяся в итальянской Вероне. Италию, как известно, коронавирус атаковал больше, чем другие европейские страны. Из рассказа Любови, её семья в первые недели вспышки эпидемии пережила шок, страх и ужас от происходящего. Когда все поняли, что это не шутка, смирились с необходимостью сидеть дома и строго следуют предписаниям властей.

– Из дома можно выходить только с сертификатом, вид которого уже четыре раза меняли, чтобы не было подделок, – рассказывает собеседница. – Мы должны его заполнить – адрес, откуда, куда, зачем, во сколько идёшь. Там же следует указать, что ты не являешься официальным носителем вируса. Причём ты не можешь схитрить и выйти чаще, чем раз в неделю. На основных дорогах стоят блокпосты, полиция, карабинеры, военные. При проверке измеряют температуру, сертификат регистрируют с датой, данные через планшет вносят в спецпрограмму. Но даже при таком строгом подходе находятся непорядочные люди, которые нарушают требования соблюдения карантина. На днях были проведены проверки, в ходе которых выявили около 300 человек с положительным результатом теста, нарушивших карантин, и около 60 – с фальшивыми сертификатами. И это несмотря на то, что законом предусмотрен штраф в размере €4 тыс. и от 3 до 18 месяцев тюремного заключения.

Зашкаливающие штрафы

Ещё одна страна ЕС, в которой насчитывается большое число заражённых и умерших от агрессивного вируса, – Испания. Наша землячка Инна Бербек уже много лет живёт в испанском городе Сарагосе. Женщина трудоустроилась в одну из семей, где работает няней, ухаживая за двумя детьми – погодками 4 и 5 лет. В карантин работодатели не отказались от няни, а наоборот, в ней сейчас больше всего нуждаются, так как продолжают трудиться.

ЧП в Сарагосе, как и во всей стране, было введено ещё 14 марта и продлено пока до середины апреля. Общественный транспорт и улицы города постоянно дезинфицируют. Сарагоса в буквальном смысле блестит от чистоты, давно такого не было, говорит собеседница. Если раньше в троллейбус или в автобус забивалось до 100 человек, то сейчас не больше 30, и все – на расстоянии друг от друга.

– С тех пор как это всё началось, я не видела ни одного ребёнка на улице – сидят, запертые родителями, безвылазно, – рассказывает И. Бербек. – Жителям разрешено выходить за продуктами в магазин, в аптеку и выгуливать собак на расстоянии не далее 100 метров от дома и не более 10 минут. За нарушение правил – штраф от €100 до €600. Есть ещё статья, которая предусматривает штрафы от €30 тыс. до €600 тыс. за особо опасные действия по отношению к другим, к чужому имуществу, за нанесение вреда местам общественного пользования и имуществу города, за умышленное вредительство, поджог, мародёрство и другие особо опасные действия в период ЧП.

Жители Сарагосы не испытывают недостатка в продовольствии. В дефиците только спирт, который, как понятно, весь идёт на дезинфекцию.

Мы и они

Другая наша соотечественница Иляна Киойбаш переживает пандемию в ирландском городе Корке. По её словам, первые два уик-энда после введения карантина народ не очень его соблюдал – местные пляжи были переполнены. Но после указа властей от 27 марта жители Корка имеют право выходить из дома по одному, удаляясь от жилища на расстояние не более двух километров.

– Атмосфера жуткая, дома пустые. Мои соседи – поляки, немцы – разъехались по домам, – рассказывает Иляна Киойбаш. – Нелегалов в Ирландии нет, с молдавским загранпаспортом без визы сюда не попадёшь. Я официально нахожусь и работаю в стране. Как и многие, сейчас вынуждена сидеть дома. Нам будут платить 70% от зарплаты, это от €350 до €410 в неделю. Ждём решений по поводу оплаты счетов за аренду жилья, электроэнергию, газ. Моя телефонная компания предупредила всех клиентов, что на месяц отменяет плату за абонементы. С продуктами питания никакой проблемы у нас нет. А чтобы попасть к врачу, нужно позвонить и записаться заранее, иначе нет смысла идти. Проще вызвать неотложку, но в зале ожидания больницы скорой помощи можешь прождать от 7 до 12 часов.

Оторванность от дома, где у Ляны осталась пожилая больная мама, конечно же сильно тревожит её. Она бы хотела никогда не уезжать из Молдовы, но именно сейчас решила не возвращаться на родину. Потому что, во-первых, нет и не будет работы, возможностей для детей, ради которых и уехала, а, во-вторых, не хочет ощущать на себе ненависть, исходящую, по её мнению, от живущих на родине многих соотечественников, которые разделили граждан Молдовы на «мы» (кто в стране) и «они» (диаспора).

Канадцы сознательней американцев

В США, где, предполагают, будет больше всего заболевших коронавирусом, проживает наш соотечественник Леонид Тарабурка. Он рассказал, что вся его семья вынуждена была подчиниться требованиям властей оставаться дома, хотя ему сложно себе представить, как выжить в Америке, не работая долгое время. Ведь они платят там за каждый шаг: аренду жилья, услуги, кредиты, а сейчас подошло время выплаты налогов за 2019 год.

По словам собеседника, им обещали отсрочку по платежам и кредитам. До июня отодвинули сроки уплаты подоходного налога за 2019 год. Всем трудоустроенным гражданам США, вынужденным не работать в период карантина, обещали выплатить по $1200 в месяц.

Выходец из Молдовы Андрей Манукян сегодня живёт в канадском Монреале. Хоть в Канаде статистика заражений коронавирусом не такая серьёзная, как в США, но меры предосторожности и карантин были введены в стране заблаговременно. По словам Андрея, канадцы очень сознательный народ, по результатам опроса, 84% жителей этой страны следуют предписаниям – моют руки, соблюдают дистанцию и прочее, в то время как в США – меньше 20%.

– Карантин соблюдается сугубо добровольно, люди сами сидят по домам, выходят по необходимости – аптека, продукты, табак и заправки, – рассказывает А. Манукян. – Мне выдали справку о том, что я имею право передвигаться по городу, так как работаю в жизненно важной отрасли – авиации. Но до середины апреля тоже сижу дома. Все, кто на карантине, получают от государства компенсацию, налогооблагаемые $2 тыс. ежемесячно. Это размер средней зарплаты по стране.

Помимо вышеприведённых историй, о жизни в условиях пандемии «АиФ в Молдове» рассказали друзья и коллеги, проживающие и в других странах – в России, Румынии, Литве, Израиле, ОАЭ, на Украине. Эпидемиологическая ситуация везде сложная, и все мы объединены одним общим желанием – чтобы весь этот кошмар поскорей закончился, а экономический кризис был не таким страшным.

Любовь Чегаровская