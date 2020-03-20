Минздрав запустил интерактивную карту распространения коронавируса в Молдове

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С сегодняшнего дня за актуальной информацией о случаях заболевания COVID-19 в Молдове можно следить в режиме онлайн. Интерактивный сервис с постоянно обновляющейся статистикой запущен Минздравом.

На карте можно следить за количеством подтверждённых и случаев под подозрением, количеством выздоровевших и числом летальным исходов. Данные сгруппированы по возрасту, полу, геолокации, времени регистрации случаев (день/месяц), включая подтверждённые случаи среди беременных женщин.

Посмотреть онлайн-карту можно здесь.

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