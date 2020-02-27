Минздрав: За последние сутки на территории Молдовы не регистрировались случаи коронавируса

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За последние 24 часа на территорию РМ не въезжали люди с симптомами коронавируса нового типа. Об этом заявили представители Пограничной полиции на сегодняшнем заседании Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

В рамках заседания заместитель директора Клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Сергей Василицэ сообщил о случаях гриппа, острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей и тяжелых острых респираторных инфекциях, зарегистрированных в медучреждении. Так, за последние 24 часа в больницу обратились более 70 человек, их которых 27 были госпитализированы. Пациентов с подозрением на коронавирус нового типа не было.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в ходе заседания также обсуждались меры, которые необходимо предпринять в области коммуникации и дополнительного обучения медицинского персонала в связи с новым типом коронавируса. Таким образом, будут разработаны дополнительные материалы, которые будут распространяться в пограничных пунктах. Кроме того, при поддержке Всемирной организации здравоохранения будет разработан рекламный ролик с четкой информацией о правилах ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией в домашних условиях.

Минздрав призывает всех граждан, приехавших из зон риска, обращаться к семейному врачу, который должен обследовать и наблюдать пациента на дому в течение 14 дней. Согласно приказу министерства, семейные врачи по просьбе пациентов будет выдавать справки о болезни, которые должны быть представлены работодателю.