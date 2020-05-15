Минздрав выразил благодарность всем, кто оказал финансовую помощь в борьбе с COVID-19

Минздрав выразил благодарность всем, кто оказал финансовую помощь в борьбе с COVID-19

Эпидемиологический кризис, связанный с коронавирусом, спровоцировал волну солидарности в Республике Молдова. Многие страны, международные организации, экономические агенты, представители гражданского общества внесли важные пожертвования для всей медицинской системы и для медработников, которые борются за спасение пациентов, заражённых COVID-19. 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список внешних и внутренних доноров, а также информацию о порядке распределения пожертвований государственным медико-санитарным учреждениям, в которых лечатся пациенты с COVID-19. Этот список составляется один раз в неделю.

– Благодарим всех, кто проявил ответственность, единство и сопереживание. Все пожертвования являются поддержкой для врачей и пациентов в этот сложный период. Ваши поступки спасают человеческие жизни! – говорится в сообщении Минздрава. 

Список пожертвований можно найти здесь.

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