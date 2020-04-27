Минздрав сообщил об ещё двух случаях смерти от коронавируса

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Еще два человека скончались сегодня в Молдове от осложнений, вызванных коронавирусом. Речь идёт о 64-летнем мужчине из Кишинёва и о 69-летней жительнице Дубоссар.

По данным пресс-службы ведомства, в первом случае пациент был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи 16 апреля. У него был сахарный диабет, гипертония 3-й степени и острая дыхательная недостаточность.

Таким образом, число летальных исходов от коронавируса выросло до 98. Вылечились 925 человек, 30 из которых были выписаны из медучреждений вчера.

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