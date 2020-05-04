Минздрав сообщил об еще трех случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусом

Минздрав сообщил об еще трех случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусом

Ещё три смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, были зарегистрированы в Молдове. У всех пациентов были хронические заболевания.

По информации Минздрава, скончались 58-летний мужчина из Тирасполя и 67-летняя и 78-летняя жительницы Кишинева. К сожалению, из-за хронических заболеваний и осложнений, вызванных COVID-19, спасти их не удалось.

Таким образом, число летальных исходов составляет на данный момент 128. Вылечились 1423 человека.

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