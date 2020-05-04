Минздрав сообщил об еще трех случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусом

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Ещё три смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, были зарегистрированы в Молдове. У всех пациентов были хронические заболевания.

По информации Минздрава, скончались 58-летний мужчина из Тирасполя и 67-летняя и 78-летняя жительницы Кишинева. К сожалению, из-за хронических заболеваний и осложнений, вызванных COVID-19, спасти их не удалось.

Таким образом, число летальных исходов составляет на данный момент 128. Вылечились 1423 человека.

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