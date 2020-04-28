Минздрав сообщил об еще трех случаях смерти от осложнений от коронавируса

Еще три человека скончались сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Речь о 43-летней женщине из Дрокии, 23-летней девушке из Бельц и 63-летнем мужчине из Каушан. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии, а девушка – в крайне тяжелом. У пациентов были хронические заболевания. Сегодня они скончались.
Общее число летальных исходов составляет на данный момент 107.
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Может, хватит уже лечить больных коронавирусом на дому? Вы посмотрите, молодые женщины умирают, у каждой типа были хронические заболевания. Так почему вы позволяете хроникам лечиться от ковида на дому? Их надо госпитализировать даже в легкой форме. Болезнь становится тяжелой в считанные часы, осложнения в виде тромбоза убивают людей по всему свету. За течением болезни должны наблюдать в стационаре, а не ждать, пока человек потеряет сознание и его уже будет не спасти!