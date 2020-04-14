Минздрав сообщил об еще двух случаях смерти от коронавируса

Минздрав сообщил об еще двух случаях смерти от коронавируса

Еще два человека скончались сегодня в Молдове от осложнений, вызванных коронавирусом. Речь о 71-летнем мужчине из Бендер и о 72-летней жительнице Бельц. У обоих были хронические заболевания. 

Таким образом, число летальных исходов выросло до 40.

Министерство здравоохранения настоятельно просит граждан оставаться дома, избегать посещения общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. Ведомство напоминает, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска.

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