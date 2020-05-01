Минздрав сообщил о трёх случаях смерти от осложнений, вызванных COVID-19

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает об ещё трёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В первом случае речь идёт о 66-летнем мужчине из Бельц. Он был госпитализирован в бельцкую больницу 7 апреля. У мужчины были хроническая болезнь почек и гипертония. Ранее он перенёс инсульт.

Также скончалась 49-летняя женщина из Кагула. 22 апреля она поступила в тяжёлом состоянии в Больницу скорой медицинской помощи. Финальный диагноз: двухсторонняя пневмония, прогрессирующая лёгочная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, септический шок.

Кроме того, Минздрав сообщил о смерти 57-летнего врача-травматолога Игоря Кептя, который работал в районной больнице Фалешт.

– Господин Кептя был ценным специалистом для всей медицинской системы. За всю свою карьеру он вылечил тысячи пациентов. Мы выражаем наши искренние соболезнования семье и коллегам, – говорится в сообщении Минздрава.

Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет на данный момент 122.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.