Минздрав сообщил о двух случаях смерти от коронавируса

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Две женщины скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В первом случае речь о 81-летней женщине из Кишинева. Ее доставили в Больницу скорой помощи 19 апреля. У пациентки были хронические заболевания.

Вторая женщина – 53 лет, также из Кишинева. Она была переведена из Центра COVID – 19 в Муниципальную клиническую больницу №1 13 апреля в тяжелом состоянии. У нее была запущенная форма бактериальной пневмонии.

Общее число летальных исходов составляет на данный момент 72. Вылечились 505 человек.

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