Минздрав сообщил о двух случаях смерти от коронавируса

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Двое мужчин скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, в первом случае речь идёт о 78-летнем мужчине из Кишинёва, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии 12 апреля в Институт скорой медицинской помощи. Пациент перенёс повторный инсульт, также у него были нарушения сердечно-сосудистой системы.

Второй мужчина – 48-летний житель Яловен. Он был доставлен в Институт скорой медицинской помощи 24 апреля в крайне тяжёлом состоянии. У пациента была пневмония, кардиомиопатия, внутрисердечный тромбоз и сердечная недостаточность.

Общее число летальных исходов составляет на данный момент 89. Вылечились 825 человек.

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