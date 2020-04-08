Минздрав сообщает об еще трех случаях смерти от коронавируса

В Молдове зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса.
Как сообщает Министерство здравоохранения РМ, речь о 80-летних мужчинах из Глодян и Сорок. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сегодня они скончались.
Также ведомство подтвердило смерть жителя Приднестровья. Об этом случае мы сообщали сегодня утром.
Общее число летальных исходов составляет 27.
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Niau pus la carantină mai repede sa murim de foame au scumpit toate produsului alimentare dar nu avem bani .ne pun amenzi dar cu ce sa le plătim. Oamenii nu au cu ce sa întrețină copii se vor face mai multe tâlhării si omoruri.poate statu sa ne ajute cu ceva.