Минздрав сообщает об еще трех случаях смерти от коронавируса

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В Молдове зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса.

Как сообщает Министерство здравоохранения РМ, речь о 80-летних мужчинах из Глодян и Сорок. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сегодня они скончались.

Также ведомство подтвердило смерть жителя Приднестровья. Об этом случае мы сообщали сегодня утром.

Общее число летальных исходов составляет 27.

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