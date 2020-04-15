Минздрав сообщает об еще двух случаях смерти от коронавируса

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Речь о 65-летнем мужчине из Тирасполя и о 86-летней жительнице Бельц.

У обоих были хронические заболевания. Таким образом, число летальных исходов на данный момент составляет 43.

Минздрав настоятельно просит граждан оставаться дома, избегать общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. Ведомство напоминает, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска.

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