Минздрав сообщает об еще двух случаях смерти от коронавируса

Минздрав сообщает об еще двух случаях смерти от коронавируса

Речь о 65-летнем мужчине из Тирасполя и о 86-летней жительнице Бельц. 

У обоих были хронические заболевания. Таким образом, число летальных исходов на данный момент составляет 43.

Минздрав настоятельно просит граждан оставаться дома, избегать общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. Ведомство напоминает, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md