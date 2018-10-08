Минздрав рассказал о состоянии хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв

Минздрав рассказал о состоянии хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв

33-летняя женщина с многочисленными травмами и ожогами остается в реанимации Института скорой медицинской помощи. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, информирует пресс-служба ведомства. 

В то же время 32-летний пожарный, на которого во время проведения спасательных работ упала бетонная конструкция, находится в отделении ассоциированных травм. Его состояние оценивают как стабильное.

Источник отмечает, что 7 октября за помощью обратилась еще одна жительница дома с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как среднее, женщина была госпитализирована.

Кроме того, в муниципальной больнице “Святая Троица” находится человек в шоковом состоянии, за которым наблюдают врачи.

Известно также, что на данный момент в бывшей больнице “Железной дороги Молдовы” находятся 8 жильцов дома, которые остались без крыши над головой в результате инцидента. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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