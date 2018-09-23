Минздрав проведет внутреннее расследование в связи со смертью мужчины на Телецентре

Накануне секретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Борис Гылкэ созвал заседание, на котором обсуждался случай смерти мужчины на улице Качинського.

Всё произошло вечером 20 сентября: очевидцы рассказали, что мужчина, по-видимому сраженный приступом, упал и стал биться в конвульсиях. Шокированные свидетели тут же вызвали “скорую помощь” посредством службы 112, однако машина прибыла только 40 минут спустя, когда несчастный уже скончался.

Борис Гылкэ заявил, что этот трагический случай сигнализирует о больших проблемах менеджмента в этой области, и потребовал детально проинформировать его о произошедшем и сообщить, почему “скорая” ехала более 40 минут. Он предупредил, что виновные понесут жесткое наказание за халатность, приведшую к смерти человека.

Следственной комиссии предстоит предоставить все документы – аудиозаписи, объяснительные и отчеты причастных лиц и прочее. Все они должны быть переданы в минздрав до 25 сентября.

Напомним, накануне служба 112 сняла с себя ответственность за поздний приезд скорой.