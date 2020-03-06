Минздрав призывает въезжающих в страну граждан ответственно заполнять эпидемиологические анкеты

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До сегодняшнего дня сотрудники Национального агентства общественного здоровья обработали 1 313 эпидемиологических анкет. К сожалению, некоторые из них были испорчены. Такие данные были озвучены в рамках сегодняшнего заседания Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

В связи с этим министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала граждан, въезжающих в Молдову, осознавать необходимость заполнения эпидемиологических анкет. Кроме этого, путешественников попросили указывать в анкетах верный адрес, где они будут находиться, и контактный номер, чтобы специалисты имели возможность следить за их состоянием здоровья.

По данным пресс-службы Минздрава, за последние сутки в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции нового типа. В то же время НАОЗ сообщил об одном случае подозрения на коронавирус. В течение сегодняшнего дня специалисты проведут необходимые лабораторные анализы. Согласно данным, представленным Пограничной полицией, за последние 24 часа в Молдову въехали 19 708 человек, из них 275 вернулись из Италии.

Кроме этого, Минздрав сообщил, что сегодня, 6 марта, медработники Института матери и ребёнка пройдут инструктаж, в рамках которого они будут ознакомлены с алгоритмом действий по борьбе и профилактике COVID19. Также сегодня Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова проведёт встречу с представителями Приднестровья и Всемирной организации здравоохранения, целью которой является улучшение качества профилактики и борьбы с коронавирусом нового типа путем дополнительного обучения медицинского персонала, обновления информации и рекомендаций о мерах предотвращения ввоза и распространения новых случаев коронавирусной инфекции.