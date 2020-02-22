Минздрав приобретёт четыре новых типа машин скорой помощи

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты приобретёт в соответствии с договором о государственных закупках от 16 апреля 2019 года четыре типа машин скорой помощи у турецких ассоциированных компаний „Das Özel Sağlık Hiz. Ltd. Ști” и „Gizerler oto Motorlu Araçlar A.Ș.”. Стоимость договора превышает 10,6 миллиона евро.

Цена отдельных машин колеблется от 66 тысяч до 73 тысяч евро, в зависимости от их комплектации. Машины скорой помощи должны пополнить автопарк Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи. Приобретение единиц спецтранспорта будет осуществлено за счёт финансовых средств, выделенных на основе рамочного кредитного соглашения между правительством Молдовы и Банком развития Совета Европы, передаёт ipn.md.

Министерство уточняет, что в июне 2019 года комиссия, состоявшая из бывших чиновников учреждения и других специалистов, посетила Турцию. Хотя было объявлено, что ими были высказаны замечания по поводу комплектации машин скорой помощи, документ о техническом оснащении уже собранных машин, подписанный всеми членами комиссии, отсутствует. В то же время, постановлением от 6 декабря 2019 года, Антикоррупционная прокуратура распорядилась отказать в возбуждении уголовного дела в связи с процедурами государственных закупок для приобретения машин скорой помощи, поскольку ситуация не содержала элементов состава преступления.

Согласно договору о государственных закупках, молдавские закупающие органы имеют право провести техническую инспекцию качества машин скорой помощи посредством независимой технической экспертизы, что и будет сделано по прибытии в страну машин скорой помощи.

В июне 2018 года Банк развития Совета Европы одобрил выдачу Республике Молдова кредита в размере 12 миллионов евро на обновление парка машин скорой помощи Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи. Будут приобретены 168 машин.