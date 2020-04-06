Минздрав предлагает объявить следующие 2 недели нерабочими для бюджетников

Минздрав предлагает объявить следующие 2 недели нерабочими для бюджетников

Об этом на брифинге для прессы заявила глава ведомства Виорика Думбрэвяну. Она отметила, что сегодня Минздрав предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявить следующие 2 недели нерабочими для бюджетников с возможностью продления этого периода еще на неделю в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. 

– Необходимость данной меры обусловлена регистрирующимися случаями, а также тем положительным эффектом, которые уже возымели прошедшие нерабочие дни. Специалисты в области эпидемиологии обращают внимание, что в РМ, в отличие от других стран, низкие темпы роста заболеваемости, – сказала она. 

Напомним, прошлая неделя была выходной для бюджетников. Сегодня они вернулись к работе.

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