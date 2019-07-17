Минздрав поручил сотрудникам НАБПП заняться уничтожением амброзии

0

Несмотря на то, что в прошлом году правительство приняло решение бороться с амброзией, кусты аллергенных растений продолжают повсеместно цвести. В данной связи новый министр здравоохранения Алла Немеренко поручила Национальному агентству общественного здравоохранения как можно скорее взяться за уничтожение опасного для здоровья сорняка.

Мы подписали приказ, в соответствии с которым НАБПП будет рекомендовать местным органам власти принимать конкретные меры по уничтожению амброзии в общественных местах, на территориях государственных и частных предприятий и т.д. Данный орган будет обеспечивать контроль всех субъектов и предпримет ряд мер для мониторинга действий, проводимых на территориях. Также ведомству предстоит организовать информационную кампанию по данной проблеме, – уточнила Немеренко.

По словам главы Министерства здравоохранения, пишет agora.md, штрафы ждут всех, кто не предпринимает мер по борьбе с амброзией.