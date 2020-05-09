Минздрав: От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 7 человек

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По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7 пациентов.

Речь идёт о пятерых жителях Кишинёва: четверо мужчин в возрасте 80, 71 (двое) и 83 лет и 52-летняя женщина. Скончались также 70-летняя жительница Глодян и 61-летняя женщина из Страшен. У всех пациентов были хронические заболевания.

Общее число летальных исходов составляет на данный момент 159.

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